Ça y est, j’ai commencé ma préparation estivale, et le début fut plutôt radical: je suis retournée à la salle un jour après mon retour de vacances. Chaque début de prépa, c’est terrible, et j’oublie combien c’est dur. La première semaine, c’est le pire. Mes entraîneurs ont beau me dire que ça va durer quelques jours et que ça passe, j’atteins un grand niveau de souffrance. Parfois je n’arrive pratiquement plus à marcher ni même à envisager de m’asseoir sur les toilettes, cela me pousse à faire preuve d’imagination. Si je rentre chez moi entre l’entraînement du matin et celui de l’après-midi, il m’arrive de rester bloquée un moment dans ma voiture. Je ressens tous mes muscles. Les jambes surtout. D’habitude, je suis très souple. Mais là, le troisième jour, je n’arrivais plus à mettre mes chaussettes.

Je me demande parfois pourquoi je fais subir ça à mon corps. Mais je dois reconnaître que ces douleurs sont un mal nécessaire pour atteindre le niveau auquel j’aspire. Ce qui n’empêche pas que mon corps me le fasse sentir! Ça ne pardonne pas. Depuis dix ans, à chaque fois, j’ai l’impression que je ne vais pas réussir à tenir le rythme, c’est comme si je recommençais de zéro à chaque fois. Et avec les années, ça se complique!

Mes entraînements, je les ai structurés avec mes entraîneurs physiques: une séance de deux heures le matin où je travaille le bas du corps, et une autre d’une heure et demie l’après-midi axée sur le haut du corps et l’aspect fonctionnel, cela à raison de cinq jours par semaine plus le cardio. La première partie de la saison estivale est axée sur le cardio et la force, et c’est dur. Parfois je me retrouve avec plus de 140 kilos sur le dos. Puis gentiment nous passons sur le côté dynamique et explosif et avec un travail d’agilité, dans le but de développer mon corps fonctionnellement pour le ski. D’une part, pour être la plus performante possible et, d’autre part, pour tenir toute ma saison et bien sûr pour rester en bonne santé!

L’été, c’est aussi une période-clé, où je vis mon âge et je retrouve une vie sociale. Je vois des concerts, des amis, on fait des barbecues. Bien sûr, je ne peux pas me permettre d’excès car, le lendemain, c’est retour à l’entraînement. Mais je profite. Quant à mon corps, j’essaie de le rééquilibrer. Je pense à mes pieds par exemple. Toute l’année, ils sont maltraités par des chaussures de ski. Je suis souvent pieds nus pendant mes entraînements, pour leur donner un peu d’air.

Quand je pousse de la fonte, je ne me visualise pas encore en course. Mais je garde cet esprit de compétition, qu’il s’agisse d’aller encore un peu plus bas ou de pousser un peu plus haut! Allez savoir, peut-être que c’est là que se gagnent les centièmes décisifs de l’hiver prochain, et cela m’aide aussi à développer mon mental. Dans tous les cas, et même si c’est dur, cela me permet de vivre et d’assumer ma passion, de rester en bonne santé et, il faut bien le dire, au fur et à mesure de ma prépa, cette souffrance se réduit. Ou alors c’est que je m’y habitue et cela laisse place à un sentiment de force et de confiance. C’est pour ça que je compte bien conserver cette chronique pour m’en souvenir les prochaines années! Bien que cela soit dur, ça passe toujours. :-)

