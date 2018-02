Je vous écris ces quelques lignes exactement une semaine après mon retour à la compétition avec mon équipe de Borussia Mönchengladbach. C’était dimanche passé, contre Borussia Dortmund. Auparavant, j’avais été éloigné des terrains pendant trois semaines, en raison d’une fissure aux muscles des adducteurs. Cette blessure s’est déclarée à Francfort, le 26 janvier dernier. Au premier long ballon, j’ai senti que quelque chose n’allait pas. J’ai préféré sortir tout de suite (17e minute), et je sais aujourd’hui que c’était la bonne décision.

Pour un sportif, il n’est jamais agréable d’être sur le flanc en raison d’une blessure. Il ne m’a pas été facile d’accepter que mon corps m’empêchait de faire ce que je voulais. D’un autre côté, c’est peut-être un signal que mon corps m’a adressé à ce moment-là. Peut-être y avait-il eu trop de matches, trop d’entraînements, trop de pression pour lui. Je n’ai pas ressenti de fatigue extrême avant que la blessure ne se déclare, tout au plus un petit manque de tonus. Mais visiblement, c’était trop.

J’ai donc profité de cette pause forcée pour bien récupérer. N’allez cependant pas croire que je suis resté sur mon canapé! Dans ces périodes, on a toujours beaucoup de rendez-vous et de travail à effectuer, avec les médecins et les physios notamment. J’ai malgré tout pu me régénérer. Physiquement comme mentalement, cette coupure ne m’a dans le fond pas fait de mal.

C'était horrible à vivre

Le pire, c’était évidemment de devoir assister aux matches de mes coéquipiers depuis la tribune ou devant la TV. C’était horrible à vivre. J’avais envie d’être avec eux et de pouvoir les aider. J’en avais d’autant plus envie que nous venons de perdre quatre matches de suite sans marquer le moindre but. Mais il m’a fallu être patient.

J’ai recommencé l’entraînement à 100% quelques jours avant de retrouver ma place dans les buts de Gladbach. Le sentiment d’insécurité qui prévaut toujours après une blessure s’est rapidement estompé. Je peux affirmer aujourd’hui que cette blessure est derrière moi. D’ailleurs, je ne pense même plus à cette fissure, c’est la meilleure des preuves!

Je suis donc prêt à affronter les échéances qui se profilent, avec mon club, mais aussi avec l’équipe de Suisse. Fin mars, nous allons disputer nos deux premiers matches de préparation pour le Mondial, en Grèce et contre Panama à Lucerne. On aura l’occasion d’en reparler dans ma prochaine chronique.

