Fin de saison bien amère pour l'Olympique de Marseille. Trois jours après avoir perdu la finale de l'Europa League contre l'Atletico Madrid, les Phocéens ont échoué dans leur quête de Ligue des champions, laissant à Monaco et Lyon les deux tickets restants lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Il fallait que l'OM batte Amiens et que l'ASM et l'OL fassent un faux pas. Si les Marseillais, pas Sanson et Mitroglou, ont fait le travail (victoire 2-1, but de l'ancien Sédunois Moussa Konaté pour Amiens), ni les Monégasques (3-0 à Troyes) ni les Lyonnais (3-1 contre Nice) n'ont failli. Même si ça a été chaud pour les Gones.

Opposé à un OGC Nice très probablement dirigé pour la dernière fois par Lucien Favre (en partance pour Dortmund), Lyon a concédé l'ouverture du score à Pléa en première période. Depay a alors sorti le grand jeu, égalisant à la 48e, doublant la mise à la 65e et allant jusqu'au triplé à la 86e. Pléa a encore marqué, à la 88e, mais ce ne fut qu'un coup d'épée dans l'eau.

Le PSG - qui a fait 0-0 à Caen -, Monaco et Lyon sont donc directement qualifiés pour la Ligue des champions. Les Lyonnais le doivent au succès de... l'Atletico en Europa League, ce qui a libéré une place pour la France. (ats/nxp)