En un sens, cette médaille de bronze sur 200 mètres aux Mondiaux de Doha est déjà loin. Il s’est passé tellement de choses depuis lors, que j’ai l’impression qu’une petite éternité s’est écoulée – alors qu’on parle d’un mois. Comme je ne fais plus du tout de sport depuis la finale du 4x100 mètres au Qatar, j’ai complètement la tête ailleurs. Et comme je prends un temps fou à répondre à tous les messages que j’ai reçus – j’y tiens, c’est important –, je n’ai pas encore terminé. Alors à chaque fois, quand je relis ces mots de félicitations, de bonheur, naturellement, ça me replonge dedans. Et là, tout le truc, toutes les émotions remontent comme si c’était avant-hier.

Je n’ai pas ressenti le grand vide dont certains parlent, après ces Mondiaux. Dans un premier temps, j’étais tellement contente de la façon dont les choses avaient fonctionné, que j’avais envie de recommencer l’entraînement tout de suite. Pour corriger des détails, progresser encore. Et puis très vite, je me suis rendu compte que je n’avais plus vraiment envie de voir une piste d’athlétisme.

Je n’étais pas si fatiguée que cela, lorsque je suis rentrée à Berne, et heureusement: j’avais énormément de rendez-vous, de choses à faire pour les médias et mes partenaires, mais aussi beaucoup, beaucoup de lessives. Je suis partie trois jours au Tessin avec mes trois sœurs et deux copines, pour profiter d’être un peu toutes ensemble – c’est devenu rare, depuis que ma petite sœur est à Londres. Il y a eu encore pas mal de rendez-vous, une très chouette réception organisée par la Commune de Köniz, l’émission «Sportpanorama»… J’étais très heureuse de pouvoir partir ensuite à l’île Maurice, où c’était repos, manger, dormir, plage. Normalement, ce n’est pas le type de vacances que je préfère, mais là, j’en avais vraiment besoin. Cela m’a fait du bien d’être loin de tout, de ne plus entendre parler de course.

J’essaie de profiter de ces moments, c’est important de savoir débrancher – même si je dois me faire un peu violence pour y arriver. Dans un coin de tête, ça me travaille toujours, je réfléchis: qu’est-ce qui était bien, qu’est-ce que je peux encore améliorer? Dès le moment où les Mondiaux de Doha étaient terminés, je suis entrée dans une phase où tout sera dirigé vers mon prochain objectif, les Jeux olympiques de Tokyo 2020, et juste après, les championnats d’Europe à Paris.

J’aurai eu quatre ou cinq semaines sans sport. Je vais recommencer à bouger un peu la semaine prochaine et, celle d’après, je reprendrai un entraînement léger, avec quatre séances. Je suis heureuse de me projeter vers la suite. Je ressens la même chose que lorsque je suis devenue championne de Suisse pour la première fois, en 2009. Je viens de faire un truc super, mais j’ai déjà envie de faire mieux, de franchir l’étape d’après – sans me dire que je serai malheureuse si je n’y parviens pas. Je ne veux pas être dans l’attente, la pression. Mais je reste dans l’envie de repousser mes limites, la curiosité de savoir si je peux aller encore plus loin. Jusqu’ici, j’ai toujours réussi à me surprendre et j’ai envie de continuer à le faire.

Mujinga Kambundji

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Nico Hischier, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.