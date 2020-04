On peut dire que depuis ma dernière chronique, les choses ont évolué, mais pas dans le sens que j’espérais. On sait maintenant que les Jeux olympiques de Tokyo n’auront lieu qu’en 2021, et jeudi soir, nous avons appris l’annulation définitive des championnats d’Europe à Paris.

Ce n’était pas un choc dans le sens où, vu ce qu’on avait lu et entendu les jours précédents, on pouvait s’attendre à ce verdict. Mais même si j’ai pu m’y préparer, c’est une immense déception. C’est dur parce que là, il n’y a presque plus rien dans le viseur. Les derniers espoirs pour l’année 2020, désormais, se reportent sur Athletissima (ndlr: pour l’heure, le meeting lausannois est prévu le 20 août) et Zurich (11 septembre). Ce sera peut-être dur d’organiser ces événements sous une forme normale, mais on peut quand même imaginer quelque chose. Courir à huis clos? Ce serait très bizarre, mais mieux que rien. Cela nous donne deux phares à l’horizon, même si ce ne sont pas des championnats.

Pour la tête, les muscles, le corps, les athlètes ont besoin de compétition, de stimulus. On ne peut pas imaginer terminer cette année 2020 en roue libre et être en forme pour 2021. Alors je reste calée sur ma planification, même si elle a évidemment subi des modifications. Je ne suis pas tout à fait à 100% en termes d’intensité, mais j’arrive à maintenir un rythme d’entraînement méthodique et sérieux. Donc pour l’instant, ça va, le moral suit. Il y aura peut-être des moments un peu plus étranges et difficiles durant l’été: pour la première fois depuis plus de dix ans, je n’aurai pas de grande compétition internationale au programme.

Pour continuer à se projeter, il faut songer à Tokyo 2021. La bonne nouvelle, c’est que ces Jeux auront lieu à peu près aux mêmes dates que celles initialement prévues (23 juillet-8 août), donc dans les mêmes conditions climatiques. Tous les athlètes sont déçus mais, comme nous n’avons aucune influence sur ce qui se passe, cela ne sert à rien de déprimer dans son coin. Il faut rester positif, constructif et essayer de tirer le meilleur de cette situation.

De mon côté, j’ai décidé de profiter de cette période particulière pour me remettre à mes études. J’avais entamé en 2013 une formation universitaire en économie, qui devait durer quatre ans. Mais entre les courses, les voyages, les partenaires et les obligations médiatiques, il ne m’a pas toujours été possible de suivre le programme. Après avoir effectué les deux tiers, voire les trois quarts du cursus, j’avais dû lâcher en fin d’année 2017. Je dois encore réfléchir à ma façon de m’organiser, mais il y a là l’occasion de boucler tout ou partie de ce dernier bout de cursus, et je compte bien la saisir.

Mujinga Kambundji

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Patrick Fischer, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.