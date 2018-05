Houston a donné mercredi une leçon à Golden State 127 à 105 et a ramené le score à une victoire partout dans la finale de la conférence Est du Championnat NBA. Les Rockets ont fait payer le prix fort aux Warriors qui les avaient battus 119 à 106 dans leur salle lundi pour le coup d'envoi de cette série qui se dispute au meilleur des sept matches.

James Harden et ses coéquipiers ont pris le large dès la fin du 1er quart-temps (26-21) et n'ont plus été inquiétés par une bien pâle équipe de Golden State. Les Warriors ont bu la tasse durant la 2e période face à l'efficacité à trois points des Rockets qui ont marqué 10 tirs primés avant la pause, pour un total de 16.

Les champions en titre ont multiplié les ballons perdus (15 tous avant la pause) et ne pouvaient pas compter sur Stephen Curry (7 pts à la pause, pour un total de 16, 7 sur 19 au tir) et Klay Thompson (8 pts), si bien que l'avance de Houston a grimpé jusqu'à 18 points (60-42).

Durant surnage, en vain

Seul Kevin Durant (38 pts) parvenait à empêcher une déroute de son équipe et l'a même ramenée à dix points (64-54), mais grâce à Harden (27 pts), Chris Paul (16 pts) et TJ Tucker (22 pts), Houston reprenait ses aises et comptait 16 points d'avance (95-79) à l'issue du 3e quart-temps. Les Warriors ont perdu pied dans le dernier quart-temps et leur entraîneur Steve Kerr a rapidement rappelé ses cadres sur le banc pour les ménager en vue du match N.3 qui aura lieu dimanche à Oakland.

«On a été plus agressifs, plus malins aussi, que lors du premier match, c'est bien, mais il va falloir encore mieux jouer dimanche, car on sait que ce n'est jamais facile d'affronter cette équipe dans sa salle», a expliqué Harden. Le vainqueur de ce duel, présenté comme la finale avant la lettre, sera opposé pour le titre NBA à Cleveland ou à Boston. Les Cleveland Cavaliers de LeBron James sont menés deux à zéro, avant les matches N.3 et N.4 qui auront lieu samedi et lundi dans leur salle. (afp/nxp)