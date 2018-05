Washington a concédé samedi une troisième défaite de suite face à Tampa Bay (3-2) et n'a plus le droit à l'erreur pour atteindre la finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL). Les Capitals sont menés trois victoires à deux par le Lightning avant le match N.6 qui aura lieu lundi à Washington, et Alex Ovechkin et ses coéquipiers ont pris un coup au moral.

Alors qu'ils avaient remporté les deux premiers matches de cette finale de conférence Est dans la patinoire de Tampa Bay, les Capitals, tombeurs du double champion en titre Pittsburgh au tour précédent, ont débuté la rencontre de la pire des façons.

Ils ont concédé un premier but après 19 secondes de jeu quand Cédric Paquette a surpris la défense des Capitals sur une passe en profondeur de Ryan Callahan. Ondrej Palat a doublé la mise à la 9e minute, puis Washington a touché le fond en début de 2e tiers-temps en concédant son troisième but de la soirée, 33 secondes seulement après le retour des vestiaires.

C'est paradoxalement Tampa Bay qui a commencé à trembler et a laissé les Capitals prendre l'ascendant: Evgeny Kuznetsov a ramené le score à 3-1 avec son onzième but des play-offs à la 5e minute du 2e tiers-temps.

Revigorés, les Capitals qui visent une première participation à la Coupe Stanley, la finale NHL, depuis 1998, ont dominé le 3e tiers-temps, mais ont buté sur Andrei Vasilevskiy. Le gardien russe, battu pour la seule fois de la soirée à 90 secondes de la fin du temps réglementaire par Ovechkin, a fini la rencontre avec 28 arrêts, dont trois dans la dernière minute.

Las Vegas bien parti à l'Ouest

«On les a un peu trop regardés jouer à partir de la 2e période et contre une équipe aussi forte, cela peut devenir rapidement compliqué», a constaté Ryan Callahan. «Il faudra qu'on commence le prochain match aussi bien qu'on a débuté celui-ci», a-t-il espéré.

Le vainqueur de ce duel affrontera pour le titre de champion Las Vegas ou Winnipeg. Les Vegas Golden Knight mènent trois victoires à une et peuvent empocher leur qualification dimanche en s'imposant à Winnipeg, ce qui serait une retentissante première dans l'histoire pour une équipe qui fait cette année ses débuts en NHL. (afp/nxp)