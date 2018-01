Rafael Nadal (no 1) a souffert pour se hisser en quarts de finale de l'Open d'Australie. L'Espagnol a lâché son premier set de la quinzaine dans son 4e tour face à Diego Schwartzman (no 24). Il s'est imposé 6-3 6-7 (4/7) 6-3 6-3 en 3h51.

Assuré grâce à cette victoire de conserver la première place mondiale à l'issue de ce tournoi, Rafael Nadal s'est heurté à un Diego Schwartzman euphorique par moments. Il n'a ainsi rien pu faire au moment de servir pour mener deux manches à zéro à 6-3 6-5, pliant alors sous les coups du véloce et solide lutin argentin (1m70). Le gaucher majorquin concédait le break avant d'être nettement dominé dans le jeu décisif.

Nadal très solide

Finaliste malheureux l'an passé à Melbourne, Rafael Nadal a cependant témoigné d'une grande solidité dans une rencontre de toute beauté. Il a ainsi effacé 15 des 18 balles de break auxquelles il a été confronté. Et il n'a rien lâché dans le troisième comme dans le quatrième set, réussissant à chaque fois rapidement le break pour prendre l'ascendant. Il n'a d'ailleurs pas cédé sa mise en jeu dans les deux dernières manches.

Diego Schwartzman pourra toutefois regretter les cinq opportunités manquées à la relance dans le deuxième jeu du quatrième set, alors qu'il menait 1-0. Surtout celle sur laquelle il a décidé d'arrêter l'échange pour demander un «challenge». L'Argentin, qui a alors très vite compris que la balle frappée par son adversaire avait touché la ligne, allait concéder le break décisif dans le jeu suivant.

"One match like this is confidence for myself... Knowing that I can resist almost four hours on court."



