Rafael Nadal a abandonné un set à l'Italien Fabio Fognini (19e) avant d'accélérer et de décrocher sa place pour les demi-finales du tournoi Masters 1000 de Rome en s'imposant 4-6 6-1 6-2. En cas de victoire finale au Foro Italico, l'Espagnol reprendrait la place de no 1 mondial à Roger Federer.

.@RafaelNadal reaches his 10th Rome semi-final, overcoming Fabio Fognini for a clash against Novak Djokovic or Kei Nishikori on Saturday.



Nadal est donc sur le point d'effacer l'affront de l'an dernier, lorsqu'il avait été sorti en quarts de finale (par Dominic Thiem) de ce Masters 1000 qu'il a déjà gagné sept fois. Face à Fognini, il s'est montré le plus solide et le plus régulier, malgré un passage à vide qui l'a vu perdre cinq jeux de suite au 1er set après avoir mené 4-1. Fognini a dû être soigné au genou gauche au 3e set, alors qu'il était mené 3-2. (ats/nxp)