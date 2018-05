Le gardien international allemand Manuel Neuer ne jouera plus pour le Bayern Munich en cette fin de saison. Sa participation à la Coupe du monde reste en suspens.

L'entraîneur du Bayern, Jupp Heynckes a indiqué dans les colonnes du Kicker que Neuer ne disputerait ni le dernier match de Bundesliga contre Stuttgart samedi ni la finale de la Coupe contre Eintracht Francfort la semaine suivante. Le portier de 32 ans pourrait faire sa rentrée lors de l'avant-dernier match de préparation de la sélection allemande le 2 juin contre l'Autriche.

Neuer s'était brisé un os du pied (métatarse). Il n'a plus joué depuis septembre. Mais il espère toujours prendre part à la Coupe du monde en Russie. «Je ne peux pas apporter de réponse à cette question aujourd'hui», répond le portier champion du monde 2014. «Je me sens bien dans tout ce que je fais actuellement. Tout a bien réagi et je vais continuer à avancer pas par pas.»

L'entraîneur de la «Mannschaft», Joachim Löw va publier son cadre provisoire en vue de la Coupe du monde mardi prochain. Un retour de Neuer avant la sélection n'est pas une condition absolue pour sa nomination. (ats/nxp)