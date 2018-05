Le Brésilien Neymar, attaquant-vedette du PSG, a été élu par ses pairs meilleur joueur de Ligue 1 pour la saison 2017-2018, dimanche dans le cadre des Trophées UNFP, succédant au palmarès à son coéquipier Edinson Cavani.

Neymar, 26 ans, a reçu cette récompense des mains de son glorieux compatriote, Ronaldo, double champion du monde avec le Brésil (1994 et 2002). «Bonsoir à tous», a-t-il dit en français, avant de poursuivre en portugais: «Je remercie tous mes coéquipiers, toute mon équipe. Je suis très ému, très heureux de notre saison. Je remercie ma famille, mes amis, bref, je veux simplement dire que je suis très heureux, honoré. Sans mes coéquipiers, je n'aurais jamais reçu ce prix. Je félicite Kylian (Mbappé), (Edinson) Cavani et (Florian) Thauvin pour la saison. C'était vraiment une grande saison. Merci à tous».

«Ney» été sacré malgré son absence des terrains depuis fin février à cause de sa blessure au pied droit. Les autres joueurs en lice étaient ses coéquipiers Edinson Cavani et Kylian Mbappé, ainsi que le Marseillais Florian Thauvin.

En vingt matches de Ligue 1, Neymar a eu le temps d'inscrire 19 buts et d'offrir 13 passes décisives, contribuant de manière significative au titre de champion de son équipe.

Dès le 20 août contre Toulouse, l'attaquant avait fait voir l'étendue de son talent au public du Parc des Princes, avec deux passes décisives et un doublé dont un but inscrit après un incroyable slalom dans la surface, au milieu d'une défense pétrifiée.

Le Brésilien a vu sa saison écourtée lorsqu'il s'est blessé le 25 février dans un match contre Marseille. Il a été opéré d'un os du pied droit début mars et fait tout pour revenir en forme pour la Coupe du monde (14 juin-15 juillet) avec le Brésil.

Selon le staff médical de sa sélection et celui du PSG, sa convalescence se passe bien et il a repris le travail avec ballon ce dimanche, comme son club l'avait annoncé samedi.

Le joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR du FC Barcelone au PSG l'été dernier) fait l'objet d'incessantes rumeurs de transfert. Des médias espagnols font état depuis plusieurs semaines de contacts entre le clan Neymar et le Real Madrid.

Dans un tweet publié samedi, le crack de 26 ans s'est affiché sous le maillot 2018-2019 du Paris SG avec le message en anglais et en portugais: «Fier de porter ce nouveau maillot et de continuer à donner de la joie à tous».

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos ???? #ICICESTPARIS ???? @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh