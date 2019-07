Egan Bernal s’est assuré sans trembler du maillot jaune de cette Grande Boucle 2019, dans la station de Val Thorens. Le coureur Ineos a fini main dans la main avec Geraint Thomas, aux 4e et 5e places du jour, après avoir définitivement distancé les autres favoris dans les derniers mètres. Son coéquipier et tenant du titre pour une journée encore finira deuxième. Le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) va quant à lui compléter le podium, en montant sur la troisième marche.

Pas de podium français

Julian Alaphilippe a définitivement lâché l’affaire à près de 10 kilomètres de l’arrivée. Le Français, à bout de force après trois semaines intenses, a été rapidement distancé et a dégringolé au classement général, lâchant plus de trois minutes. Il finira 5e. Un seul Français sera donc dimanche à l’honneur sur les Champs-Elysées: Romain Bardet, vainqueur in extremis du maillot à pois de meilleur grimpeur.

La fête risque d’être belle, dimanche, dans les villes de Colombie. Bernal deviendra le premier représentant de son pays et même, plus globalement, le premier Sud-Américain à remporter le Tour de France. Dans ce pays fou de la «petite reine», un (tran)sport prisé par les couches populaires, on rêve d’un tel succès depuis le débarquement de la formation Café de Colombia sur la Grande Boucle au début des années 1990.

Sky/Ineos presque imbattable

Le petit coureur d'Ineos a donc réussi là où le légendaire Luis Herrera et tous ses suivants - dont Nairo Quintana à qui beaucoup avaient prédit cet avenir doré - ont échoué. Joli clin d’oeil de l’histoire, Bernal a assuré son succès sur la plus prestigieuse course au monde samedi à Val Thorens, à l’endroit où son compatriote Nelson Rodriguez s’était imposé en solitaire il y a 25 ans, pour la première arrivée dans ce village.

C'est aussi un sacré succès de plus pour l'équipe Ineos. L'entreprise pétrochimique britannique, également propriétaire, entre autres, du Lausanne-Sport, a quasiment tout raflé sur le Tour depuis son lancement sous le nom de Sky en 2011. Bradley Wiggins a gagné l'épreuve en 2012, Chris Froome en 2013, 2015, 2016 et 2017, alors que Geraint Thomas, dauphin de Bernal cette année, s'était imposé il y a un an… Une sacrée brochette.

Nibali en vieux briscard

Samedi, lors de l’étape tronquée (de 130 à 59 km) entre Albertville et Val Thorens, ils sont beaucoup à avoir tenté leur chance au pied de la longue montée de 33 km vers la station de ski la plus haute d’Europe (2365 mètres d’altitude). A mi-col, Nibali, Woods, Gallopin, Zakarin et Périchon pouvaient encore y croire, avec quelque deux minutes d’avance sur le peloton. Le Valaisan Sébastien Reichenbach, lui, a manqué de peu de réussir à suivre ce coup.

A dix kilomètres du sommet, le «Requin de Messine» est parti en solo vers la victoire. L’Italien, seul coureur à avoir brisé l’hégémonie Ineos/Sky depuis 2012, a résisté jusqu’au bout au retour des cadors et levé les bras pour la 6e fois sur la course française. Il n’avait plus gagné depuis Milan-Sanremo en 2018!

Dimanche, Bernal entérinera donc son succès sur les Champs-Elysées, au terme d'une étape dont beaucoup disent qu'il s'agit du «championnat du monde des sprinters». Le peloton partira à 18h10 de Rambouillet et rejoindra tranquillement Paris, malgré deux aimables côtes de 4e catégorie. Les coureurs arriveront sur le circuit final vers 20h15 et l'arrivée devrait être jugée une heure plus tard, au 9e passage sur la ligne...