Le samedi 7 septembre, lorsque j’ai quitté la Suisse pour rejoindre le New Jersey, j’étais partagé entre deux sentiments. La tristesse de laisser derrière moi ma famille et mes amis, avec qui j’ai passé de si bons moments au pays pendant l’été. Et la joie de retrouver l’environnement de mon équipe de NHL et mes coéquipiers des Devils au Prudential Center.

Aujourd’hui, alors que nous suons au camp d’entraînement, j’ai hâte que la saison débute. D’une part pour pouvoir définitivement oublier la campagne précédente, où nous n’étions pas parvenus à nous glisser en play-off. D’autre part pour pouvoir me surpasser au sein d’une équipe qui s’est considérablement renforcée pendant l’été. La direction a notamment obtenu les services du défenseur P. K. Subban et de l’attaquant Wayne Simmonds, deux joueurs d’expérience, en plus de sélectionner Jack Hughes en toute première place du repêchage.

Comme j’étais dans la même position que Jack il y a deux ans, je mesure l’ampleur des sollicitations auxquelles il devra faire face. Vu mon âge, je ne pense pas que j’agirai comme «grand frère», mais je saurai l’épauler s’il en exprime le besoin.

Personnellement, après une expérience de deux ans dans la ligue, je pense avoir cerné les facteurs importants pour espérer connaître du succès. Durant l’été, je me suis employé à améliorer des éléments de mon jeu, telles que les mises au jeu et l’explosivité. J’ai aussi pris quelques kilos de muscles en travaillant quasi quotidiennement en salle de force.

Maintenant, il s’agit de transposer ces acquis sur la glace pendant les matches. Mais, et je sais que cela peut sembler bizarre, je ne vais pas accorder davantage de valeur que par le passé à mes statistiques, même si je vais écouler la dernière de mes trois années de contrat avec les Devils. J’ai toujours du plaisir à marquer un but. Mais, dans un sport collectif, il faut relativiser les fiches de production personnelles. On gagne et on perd en équipe.

Afin que la première option, celle de la victoire, se matérialise plus souvent que la deuxième, il est capital de savoir gérer les phases de récupération. Entre les matches, à part peut-être quelques sorties à New York les jours de congé, je ferai l’ermite et sortirai très peu de chez moi. L’énergie, je vais la garder pour les matches.

Nico Hischier

