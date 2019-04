Comme le temps passe vite… Dans une semaine, la saison de NHL sera déjà terminée. Quand je rembobine le film, je revois les images du lieu où tout avait commencé. À Berne, à l’occasion d’un match amical que je n’oublierai jamais. L’accueil que la foule m’avait réservé avait été exceptionnel; ce jour-là, j’avais vraiment réalisé que j’étais devenu populaire au pays. Malheureusement, contrairement au scénario de ma première saison dans la ligue professionnelle nord-américaine, je ne participerai pas aux play-off. Avec les New Jersey Devils, nous avons connu un exercice difficile. Nous avons dû composer durant de nombreuses semaines sans des joueurs d’impact qui se sont blessés (dont Tyler Hall, le MVP de la saison 2017-2018).

J’ai aussi manqué plusieurs matches en raison d’une blessure à un muscle oblique. C’est agaçant, bien sûr. Mais une fois que la déception sera digérée, je suis sûr que cette saison restera une expérience sur laquelle je vais pouvoir construire mon avenir. Je n’ai pas l’intention de me lamenter sur cette issue, mais de comprendre pourquoi je ne jouerai pas les séries 2019. Qu’ai-je fait de faux? Qu’aurais-je dû mieux faire? Les entraîneurs m’apporteront probablement une partie des réponses lors des entretiens individuels de fin de saison. J’irai chercher les parties manquantes pendant l’été.

À chaud, j’ai pourtant la conviction que ma deuxième saison a été meilleure que la première. Je ne pense pas aux statistiques personnelles car il ne faut pas accorder trop d’importance à ce type de données dans un sport d’équipe. Je m’étais fixé plusieurs objectifs, dont ceux de devenir plus efficace dans le jeu physique et sur les engagements. Dans ces registres, j’ai progressé et je sais que je peux encore être meilleur. J’ai aussi livré quelques matches aboutis, où j’ai performé dans les trois zones de la patinoire.

Quelques jours après la fin de la saison qui aura lieu le 6 avril, je serai de retour en Suisse. Sous réserve de l’accord de la direction des Devils et de la convocation de Swiss Ice Hockey, je me joindrai à l’équipe nationale et participerai pour la première fois aux championnats du monde A. Il y a quelques jours, le sélectionneur Patrick Fischer m’a rendu visite dans le New Jersey et j’ai eu l’occasion de lui faire part de mon envie et de ma motivation. D’ailleurs, j’ai déjà consulté le calendrier de la phase de préparation et j’ai constaté avec beaucoup de plaisir qu’un match aura lieu à Sierre, en Valais, pas très loin de chez moi.

(nxp)