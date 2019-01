Le Wild du Minnesota et les Carolina Hurricanes ont procédé à un échange à quelques semaines de la date limite des transactions. Ainsi l'ailier grison de 26 ans a été échangé par le Wild contre le Suédois Victor Rask. Nino Niederreiter dispute actuellement sa sixième saison pour la franchise de Saint-Paul. En juillet 2017, l’international suisse avait paraphé une prolongation de contrat de cinq ans avec le Wild. Il est donc désormais sous contrat avec les Carolina Hurricanes jusqu’au terme de l’exercice 2021-2022. Au cours de cette saison, «El Nino» totalise 23 points (9 buts, 14 assists) en 46 matches de saison régulière. Il est parti sur les mêmes base de 0,5 point par match que lors de la saison dernière (63 matches, 32 points).

Même si la soudaineté de ce transfert a de quoi surprendre, le nom de Nino Niederreiter était au centre de certaines rumeurs depuis quelques jours. Ainsi, le site spécialisé «The Athletic» l’avait placé parmi les 20 joueurs les plus susceptibles d’être transférés avant la date limite du 25 février prochain. Il était le candidat à un échange No 15. Le principal intéressé s’était d’ailleurs préparé à une telle éventualité. Rencontré il y a une dizaine de jours, il nous avait confié être «prêt à toute éventualité et qu’il n’avait de toute façon aucune maîtrise sur le marché des transactions.» En gros, il savait que son sort dans le Minnesota pouvait être scellé tôt ou tard.

Après toutes ces saisons dans la Conférence Ouest dans le Minnesota, Niederreiter revient donc sur la côte Est où il avait débuté sa carrière en NHL. Drafté par les New York Islanders en 2010, il avait peiné tant et plus à s’y imposer avant son échange salvateur au Wild. A Raleigh en Caroline du Nord, Nino Niederreiter rejoint une équipe actuellement cinquième de la Division Métropolitaine et dixième de sa Conférence.

Dans sa nouvelle équipe, l’ancien junior du HC Davos sera entraîné par le mythique Rod Brind’Amour (1484 matches de NHL) et... deux de LNA (à Kloten durant le lock-out de 2004). Malgré un entraîneur canadien, la franchise possède une solide ossature européenne avec, notamment, les deux Finlandais Sebastian Aho et Teuvo Teräväinen ou le Russe Andrei Svechnikov. De quoi faciliter son intégration dans sa nouvelle équipe?

Nino Niederreiter est le second suisse à porter le maillot des Carolina Hurricanes, franchise ayant intégré la NHL en 1970. Martin Gerber y avait disputé une saison. Mais quelle saison! Lors de l’exercice 2005-2006, l’Emmentalois avait été les «Canes» à conquérir la seule Coupe Stanley de leur histoire. S’il avait été éclipsé durant les séries éliminatoires par Cam Ward, «Tinu» avait tout de même activement participé au sacre avec 60 matches de saison régulière disputés.

(nxp)