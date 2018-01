«Il n'y a aucune enquête pour blanchiment supposé», a affirmé samedi devant la presse le procureur de Milan, Francesco Greco. Selon le journal «La Stampa» de Turin, les procureurs milanais voulaient vérifier si le prix de vente du Milan, fixé à 740 millions d'euros, n'avait pas été surévalué pour permettre le rapatriement en Italie et le blanchiment d'importantes sommes d'argent bloquées à l'étranger.

«L'information concernant une enquête à l'encontre de Silvio Berlusconi est totalement fausse», a souligné le procureur. «A l'occasion de la longue et complexe négociation pour la vente du Milan, la Fininvest (Holding de la famille Berlusconi) a agi en totale transparence et dans le respect le plus total», a affirmé de son côté Marina Berlusconi, fille de l'ancien président du Conseil, et présidente de la Fininvest.

Niccolo Ghedini, avocat «historique» du magnat des médias italiens, a dénoncé une manipulation politique de la part de La Stampa, alors que la campagne électorale bat son plein avant les élections législatives du 4 mars.

«La volonté de diffamer est évidente et ne peut s'expliquer que par l'intention de s'ingérer dans la compétition électorale qui s'annonce», a-t-il déclaré à la presse italienne.

Dans un communiqué, le journal «La Stampa» a toutefois confirmé ses informations publiées samedi, affirmant avoir «procédé à toutes les vérifications». Silvio Berlusconi, 81 ans, dirige Forza Italia, principal parti de la coalition de droite, que les sondages placent en tête des intentions de vote à moins de deux mois du scrutin.

Prêt à 11% d'intérêts

Plus de 30 ans après le début de l'ère Silvio Berlusconi, marquée par 29 trophées dont cinq Ligues des Champions, le prestigieux club italien avait été officiellement racheté le 13 avril pour 740 millions d'euros par des investisseurs chinois menés par le mystérieux Li Yonghong.

L'opération conclue, tortueuse et pleine de retournements de situation et de retards, portait sur le rachat de 99,93% des parts du club, ainsi que le rachat de la dette du club, soit 220 millions d'euros au 30 juin 2016.

Mais le projet avait considérablement évolué depuis ses débuts, le groupe d'investisseurs chinois se réduisant au fur et à mesure face aux difficultés à réunir les fonds et à les faire sortir de Chine, où la législation dans ce domaine s'est récemment durcie.

Pour faire aboutir le projet, Li a dû baser sa société au Luxembourg et a surtout dû obtenir le soutien du fonds d'investissement américain Elliott. Celui-ci lui a accordé un prêt de plus de 300 millions d'euros à des taux d'intérêt importants (jusqu'à 11% pour certaines tranches selon les médias italiens) à rembourser dans les 18 mois. Selon les médias italiens, ce remboursement n'a toujours pas eu lieu.

Avec Berlusconi, l'AC Milan a accumulé les Ballons d'Or (Gullit, Van Basten, Shevchenko, Kaka) et a été huit fois champion d'Italie et cinq fois vainqueur de la Ligue des champions.

Le club occupe actuellement la 11e place du Championnat d'Italie avec 23 points de retard sur le leader Naples après 20 journées.

