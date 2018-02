Le buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a quitté son agent historique. Il s'est lié à Pini Zhavi, proche notamment du Real Madrid, alimentant ainsi de nouvelles rumeurs de départ vers le grand club espagnol.

Possible départ?

A 74 ans, l'Israélien Zhavi est l'un des hommes forts du marché des transferts internationaux. Il a joué un rôle dans celui de Neymar vers le PSG l'an dernier pour 222 millions d'euros.

Lewandowski, âgé de 29 ans et sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2021, s'est séparé de son compatriote Cezary Kucharski, qui s'occupait de ses intérêts depuis dix ans. Il n'en fallait pas plus pour que la presse allemande relance les spéculations sur un possible départ de l'homme qui a déjà marqué 29 buts pour le Bayern cette saison, toutes compétitions confondues. Selon Bild, des discussions sont déjà en cours avec le Real Madrid.

«Ça ne signifie rien»

«Un joueur a le droit de changer d'agent, ça ne signifie rien», a immédiatement répliqué son entraîneur Jupp Heynckes pour qui le Bayern «veut et va garder tous ses meilleurs joueurs». (si/nxp)