Le Slovaque Peter Sagan (Bora) a remporté au sprint la 2e étape du Tour de Suisse, un circuit de 155 km avec départ et arrivée à Frauenfeld. Le Suisse Stefan Küng (BMC) reste maillot jaune.

Peter Sagan a devancé sur la ligne le Colombien Fernando Gaviria. Le champion du monde a signé le 16e succès de sa carrière sur le Tour de Suisse, améliorant ainsi son record.

World champion and winner of stage 2 - welcome @petosagan @BORAhansgrohe #tourdesuisse pic.twitter.com/cVytIVZhMq