Houston, meilleure équipe de la saison régulière, s'est nettement inclinée à domicile face à Utah 116 à 108 au 2e tour des play-offs NBA, mercredi. Les Rockets et le Jazz sont dos à dos une victoire partout dans cette série qui se dispute au meilleur des sept matches, avant les matches N.3 et N.4 qui auront lieu vendredi et dimanche à Salt Lake City.

Houston, favori pour le titre NBA après avoir réussi la meilleure saison régulière de son histoire, a perdu pied dès le premier quart-temps et ne s'en est pas remis. Méconnaissables, James Harden (32 pts) et ses coéquipiers ont vu leur retard grimper à 19 points lors de la 2e période. Mais ils ont redressé la tête avant de regagner les vestiaires pour revenir à neuf points (64-55), puis pour passer en tête après la pause.

Cette embellie n'a pas duré face à l'agressivité en défense d'Utah sous la conduite de son pivot français Rudy Gobert (15 pts, 14 rebonds, 3 contres). Pourtant encore privé de son meneur espagnol Ricky Rubio, le Jazz a vite repris le large grâce à Joe Ingles (27 pts, 10 sur 13 au tir) et à son imperturbable rookie Donovan Mitchell (17 pts, 11 passes décisives).

Cette défaite fait désordre pour Houston qui restait sur 24 victoires lors de ses 25 derniers matches à domicile. «Cela arrive des fois, on a manqué d'énergie et de concentration», a tenté de dédramatiser Mike d'Antoni, l'entraîneur de Houston.

(afp/nxp)