Lucien Favre croit que l'équipe de Suisse est en mesure de se qualifier directement pour la Coupe du monde 2018. L'entraîneur de Nice parie sur un match nul ce soir au Portugal (20h45).

«Ca sera dur pour les champions d'Europe, je vois un match nul», pronostique le Vaudois. Qui n'ignore toutefois pas que, contrairement à l'aller, le Portugal alignera Cristiano Ronaldo. «Une forte individualité peut faire la différence, surtout quand elle s'appelle Ronaldo.»

L'entraîneur de l'OGC Nice ne tarit pas d'éloges à l'égard de CR7. «Il travaille très dur, c'est incroyable. Cela fait des années qu'il fait des heures supplémentaires après chaque entraînement. Ronaldo est un exemple pour les jeunes.»

Ronaldo «encore plus précieux pour le collectif»

Et le fin tacticien qu'est Lucien Favre ne peut qu'apprécier, également, les changements que le quadruple Ballon d'Or a effectués dans son jeu avec l'âge (32 ans). «Il a compris que l'enchaînement de longs sprints sur l'aile coûte beaucoup avec les années.» En se muant en pur avant-centre, avec son intelligence de jeu, «il est devenu encore plus précieux pour le collectif».

Et Favre de conclure par une ode: «Il marque but sur but pour le Portugal et le Real Madrid. Ils sont peu nombreux dans le monde à armer aussi bien et aussi vite que lui. Messi est un autre type de joueur, qui s'extraie plus du milieu de terrain. Pour moi, Ronaldo est le joueur le plus constant de la planète.» (ats/nxp)