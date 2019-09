C'est la rentrée! «C'te équipe» est de retour pour une nouvelle saison de débats enflammés. Dans ce deuxième épisode, la bande des sports composée de Renaud Tschoumy, Christian Maillard et Florian Müller, réunie autour de Mathieu Aeschmann, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Désormais, vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify ou directement sur SoundCloud. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

Le sommaire:

1. (dès 1'53) Football - Super League. Premier bilan après six journées de championnat: Sion (3e) est-il en train de réussir sa mutation? Servette et Xamax, dos-à-dos samedi dernier (2-2), sont-ils plus proches l'un de l'autre que le début de saison ne le laissait croire? On discute des errances et des bonnes entrées du premier puis de la relation technique Karlen-Nuzzolo et du blocage mental du second.

2. (dès 17'12) Football - Challenge League. Vainqueur du derby lausannois, Stade Lausanne-Ouchy est la belle surprise de ce début d'exercice. Qui sont les hommes de ce début de saison réussi? Le LS, lui, a coulé à Colovray... Excès de confiance? Inquiétant? On en débat.

3. (dès 26'19) Football - Équipe de Suisse. La Suisse s'en va jouer un match capital à Dublin jeudi sans Xherdan Shaqiri, qui n'est "pas à disposition de l'équipe nationale"... mais qu'est-ce que c'est que ce binz? Et Stephan Lichtsteiner qui, malgré des appels du pied, n'a pas été convoqué par Petkovic... N'est-il pas temps de lui dire au revoir et merci correctement?

4. (dès 410'55) Le pronostics de «C'te équipe». Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... En espérant être moins mauvais que la semaine précédente.