C’est à croire que Kent Farrington a placé un turbo sous sa selle ou les sabots de ses chevaux. Lorsqu’il est en barrages, s’il ne fait pas tomber une barre, il n'y a pas que les battements de son coeur qui s'affolent; il est rare qu’on puisse approcher son chrono canon.

Victorieux jeudi du Trophée de Genève avec «Creedance», vendredi du très select Top 10 avec «Austria 2», Kent Farrington avait à chaque fois une «bombe» entre les mains. Mais comment fait-il pour tomber régulièrement sur des Formule 1?

«Comme j’ai la chance d’être petit, je choisis des petits chevaux très habiles, agiles et rapides», expliquait l’Américain après son deuxième succès de la semaine, si heureux de pouvoir monter cette jument de 11 ans, qu’il n’a reçue qu’en avril. «J’avais demandé aux propriétaires d’Austria 2, qui habitent à côté de chez moi en Floride, s’ils pouvaient me l’offrir pour Noël et ils me l'ont acheté quatre mois plus tard», renchérit le cavalier, qui ne le regrette pas.

«Gazelle» porte bien son nom

Ce dimanche à Palexpo, il s'élancera toutefois avec son cheval de tête, «Gazelle», qui porte bien son nom. Avec ce phénomène de 13 ans, tout aussi rapide, il avait remporté cette épreuve si attendue il y a deux ans. Mais de là à parler d’une troisième victoire cette année dans le jardin de Steve Guerdat, avec ce Grand chelem... Réponse aux alentours de 16 heures.

Il fait partie, dans tous les cas, des nombreux favoris de ce Grand-Prix Rolex avec le Jurassien, Martin Fuchs, Darragh Kenny et tellement d'autres qui désirent succéder au palmarès à Marcus Ehning.