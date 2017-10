Les Lions de Genève ont enlevé le premier trophée de la saison, la Supercoupe. Opposés au champion Monthey, les vainqueurs de la Coupe de suisse se sont imposés 80-65.

On connaît le contentieux qui existe entre les deux formations depuis la finale de la Coupe remportée par les Lions et la finale du championnat maîtrisée par les Valaisans. Après s'être fait battre par Pully/Lausanne vendredi soir, les Chablaisiens bouclent un week-end pourri.

I m very happy to be part of team who win first #SuperCup in history of Lions de #Geneve. ???????????????? #Teambasketball #Suisse #SBL #Justwarmup pic.twitter.com/jcwngrkpoj