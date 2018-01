Surprise au géant de Plan de Corones. C'est la Norvégienne Ragnhild Mowinckel qui mène le bal après la première manche avec 0''08 d'avance sur Marta Bassino et 0''09 sur Viktoria Rebensburg. Soupe à la grimace dans le camp suisse. Que ce soit Lara Gut, Wendy Holdener, Mélanie Meillard ou Simone Wild, aucune des géantistes helvétiques n'a réussi à négocier la deuxième partie du tracé italien.

Victorieuse dimanche à Cortina en Super-G et 4e sur cette même piste l'an dernier, Lara Gut a particulièrement déçu. Si la Tessinoise parvient à inscrire son ski dans la courbe dans les disciplines de vitesse, sa tendance au drift ne paie que sur les pentes verglacées. Or la neige abrasive ne goûte pas franchement les dérapages contrôlés. La skieuse de Comano peut même se faire du souci quant à sa participation en deuxième manche puisqu'elle ne pointe qu'au 24e rang après le passage des trente premières concurrentes. Holdener est 18e à 1''84, Meillard 20e à 1''90 et Simone Wild 23e à 2''19.

En tête, Ragnhild Mowinckel a épaté. 3e du Super-G de Val d'Isère, la Norvégienne n'est jamais montée sur le podium en géant. Les cinq premières devraient jouer la gagne avec la lauréate de l'an dernier, Federica Brignone, 5e à 0''43. Éliminée lors du Super-G de Cortina, Mikaela Shiffrin a mordu la poussière pour la deuxième fois de suite. Une bête faute sur l'intérieur a mis à terre celle qui domine le classement général de la Coupe du monde. (ats/nxp)