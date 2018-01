Roger Federer (no 2) disputera à Melbourne son... 52e quart de finale en Grand Chelem! Le Bâlois s'est imposé 6-4 7-6 (7/3) 6-2 en 2h01' devant le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 80) au 4e tour de l'Open d'Australie. Il se frottera mercredi à un très solide Tomas Berdych (no 19).

Roger Federer a livré un match solide pour cueillir la 329e victoire de sa carrière dans un tournoi majeur. Il ne s'est jamais retrouvé en danger face à Marton Fucsovics (25 ans), qui a joué crânement sa chance pour son premier 8e de finale de Grand Chelem. Le Bâlois de 36 ans n'a perdu au total que 16 points sur son service, et n'a pas été confronté à la moindre balle de break.

Roger Federer a néanmoins manqué quelque peu d'efficacité, ne convertissant que 3 des 10 occasions qu'il s'est procurées à la relance. Il a ainsi dû attendre le dernier jeu de la manche initiale pour signer son premier break. Et il a eu besoin d'un jeu décisif pour faire la différence dans le deuxième set, dans lequel il a manqué trois balles de break (dont une balle de set dans le douzième jeu).

L'homme aux 19 titres du Grand Chelem s'est en revanche rapidement mis à l'abri dans la troisième manche, s'emparant à deux reprises de la mise en jeu adverse pour mener 4-1 service à suivre. Il a d'ailleurs su élever son niveau de jeu dès qu'il le devait afin de s'éviter toute mauvaise surprise pour son premier match disputé en journée dans cet Open d'Australie: il a ainsi conclu le deuxième set sur trois coups droits gagnants consécutifs.

Roger Federer, qui n'a toujours pas perdu le moindre set dans cet tournoi, aborde en pleine confiance son quart de finale. Le tenant du trophée mène 19-6 dans son face-à-face avec Tomas Berdych (32 ans), qui a dominé l'Italien Fabio Fognini (no 25) 6-1 6-4 6-4 lundi. Mais il se méfie forcément du Tchèque, même s'il reste sur huit victoires de rang: il avait ainsi souffert lors de leur dernier affrontement, l'été dernier en demi-finale à Wimbledon (7-6 7-6 6-4), alors qu'il partait largement favori.

