Considéré par beaucoup comme un futur grand du tennis - il faut dire qu'il en a plein les mains -, Alexander Zverev peine à confirmer les espoirs placés en lui. Pour rappel, il n'a atteint les huitièmes de finale en Grand Chelem qu'une seule fois en carrière, sans jamais battre un joueur du Top 50. Des chiffres surprenants pour un joueur de son calibre.

Poussé dans un match en cinq sets au 2e tour mercredi par le Serbe Dusan Lajovic (60e), l'Allemand s'en est finalement sorti en un peu moins de 3h30 (2-6 7-5 4-6 6-1 6-2) sans trop paniquer, même si certaines de ses raquettes n'ont pas survécu... Sa qualification pour le 3e tour acquise, «Sasha» avait retrouvé toute sa bonne humeur en conférence de presse.

Alors qu'un journaliste lui posait une question sur un ton un brin saccadé, Alexander Zverev a interrompu son interlocuteur. «D’où tu viens mec?», a-t-il demandé à cet homme originaire du Yorkshire. «Génial. Si jamais je vais là-bas disputer un tournoi, je viendrais juste pour cet accent. J'adore. Je n'ai pas compris un mot de ce que tu as dis mais ce n'est pas important», a-t-il poursuivi, déclenchant les rires dans la salle.

Découvrez la suite de cet échange surréaliste dans les vidéos ci-dessous.

Alexander Zverev couldn't get enough of this reporter's Yorkshire accent ???? pic.twitter.com/biBdpiYxrX