Cela fait plusieurs éditions des grands tournois internationaux que tout le monde se dit que ça y est, cette fois, c'est enfin le tour de la Belgique. Mais les «Diables Rouges» attendent toujours d'avoir droit aux grands honneurs et cette Coupe du monde 2018 est peut-être la dernière qui sonne pour cette génération Hazard-De Bruyne aux talents considérables à quasiment tous les postes.

Ce samedi, face à des Tunisiens très limités et à l'engagement limite en début de rencontre, les hommes du chef d'orchestre espagnol Roberto Martinez ont récité une partition presque parfaite. Chaque fois qu'ils ont dû ou voulu faire la différence, ils ont accéléré et créé des décalages monstres dans la défense d'Aigles de Carthage pleins de bonnes intentions, mais rapidement aux abois dès que les passes s'enchaînaient.

2 x 2 pour Lukaku

La symphonie belge a commencé tôt dans la partie, à la suite d'un penalty obtenu et réussi par Eden Hazard. Elle a continué avec un but de Lukaku, parti en profondeur et efficace aussi du pied gauche (16e). Juste avant la mi-temps, le buteur de Manchester United a inscrit son deuxième doublé de la compétition, revenant ainsi à hauteur au classement des buteurs de Cristiano Ronaldo, d'un soyeux piqué, à la suite d'une passe inspirée de Meunier.

Les seules fausses notes de la Belgique? Un petit oubli sur un coup-franc de Wahbi Khazri, converti en réduction du score par Bronn à la 18e minute de jeu, ou encore le 2-5 inscrit par Khazri alors que tout était déjà plié (93e). Autrement? Une très bonne gestion de leurs rares temps faibles et des contres potentiellement à chaque fois meurtrier. Lukaku (27e), Hazard (arrêts de jeu de la première période) et Alderweireld (47e) auraient notamment pu faire encore plus de mal.

Pas de 0-0

Les supporters belges ayant fait le déplacement en Russie ont pu s'égosiller toute la deuxième période, clamant leur envie de ne pas rentrer à la maison, de ne pas avoir à aller au travail et de boire toute la bière locale (sur l'air d'un des tubes de l'Euro 2016). Ils ont été récompensés de leurs chants par un nouveau but d'Eden Hazard (51e) et quelques jolies actions que ni Carrasco (61e), ni Mertens (68e), ni Batshuayi (76e, sauvé sur la ligne, 80e, transversale et 81e, arrêt incroyable de Ben Mustapha) n'ont réussi à convertir. Le buteur de Dortmund a fini par y arriver et marqué d'une volée glissée tout en fin de rencontre.

Le premier but du joueur de Chelsea après 5 petites minutes a permis à ce Mondial de devenir le plus prolifique de tous les temps dans un domaine en particulier. Jamais, en effet, il n'y avait eu aucun 0-0 lors de 27 matches de suite dans un Mondial! Si la proportion de 1-0 est tout de même assez importante (dix!), cette statistique dit tout de même pas mal de choses par rapport à l'évolution d'un football toujours un peu plus porté vers l'avant. Tant mieux pour nous. (nxp)