La réputation de Neymar est durement écornée depuis le début du Mondial. Critiqué pour sa capacité à se rouler au sol au moindre contact, la vedette du PSG aurait déjà passé 13 minutes et 50 secondes le nez dans le gazon depuis le début du tournoi, selon le décompte de la RTS.

S'il en agace beaucoup, Neymar peut toutefois compter sur un soutien de choix: celui de Rivaldo, ancienne star de la sélection brésilienne (74 sélections) et Ballon d'Or 1999. Ce dernier s'est publiquement prononcé en faveur du Parisien sur son compte Instagram. "Neymar, joue comme tu l'as toujours fait et ne fais pas attention aux commentaires des autres pays, car beaucoup sont déjà à la maison!", a lancé Rivaldo avant le quart de finale de la Seleçao contre la Belgique vendredi. "Si tu dois faire des dribbles, fais-les. Si tu dois effectuer un sombrero, fais-le. Si tu dois marquer un but, marque-le. Si tu dois tomber par les fautes (des adversaires), tombe, et si tu dois gagner du temps sur le terrain, fais-le aussi. Parce que tout le monde fait la même chose", a-t-il ajouté.

Détail piquant: Rivaldo avait été sanctionné au Mondial 2002 pour avoir simulé une blessure à la tête alors que le ballon avait touché son ventre, comme le rappelle une dépêche de l'AFP.

(nxp)