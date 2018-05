C'est désormais officiel: Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Italie, a annoncé lundi soir la Fédération italienne (FIGC). L'ancien entraîneur notamment de l'Inter Milan et de Manchester City avait obtenu dimanche du Zenit Saint-Pétersbourg la résiliation du contrat qui les liait.

Roberto #Mancini has signed as the new #Italy Coach! ????????????



The @FIGC has reached an agreement with Mancini to start in the role and there will be an official presentation tomorrow at 12:00 CEST in #Coverciano.#VivoAzzurro pic.twitter.com/xp9v22Vx5A