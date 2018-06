Roger Federer n'a pas connu de problèmes pour son entrée en lice au tournoi de Halle dont il est le tenant du titre. Le numéro un mondial a dominé le Slovène Aljaz Bedene (ATP 72) 6-3 6-4.

C'est ce que l'on peut appeler une entrée en matière parfaitement maîtrisée. Même s'il a eu besoin de plus de 70 minutes pour écarter Bedene, Roger Federer a étrenné comme il se doit son costume de numéro un mondial. Le «Maître» a été parfait sur son service avec aucune balle de break concédée. Il a en revanche ravi à deux reprises la mise en jeu de son adversaire, une fois dans chaque set.

A 4-4 dans la seconde manche, Federer a décidé qu'il était temps d'agir et c'est là qu'il a mis la pression sur un Bedene qui n'avait tout simplement pas les armes pour ennuyer le Bâlois. Le score reflète d'ailleurs leur unique affrontement qui avait eu lieu en début d'année lors de l'Open d'Australie et un succès 6-3 6-4 6-3 de l'homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Sur son dernier jeu de service, il a sorti un revers gagnant pour s'octroyer deux balles de match avant de conclure sur un superbe coup droit décroisé. Roger Federer retrouvera le Français Benoît Paire au second tour. Il mène 5-0 dans leurs duels. A noter que le Bâlois n'a jamais perdu de set face au droitier d'Avignon.

17th consecutive grass-court win ????@rogerfederer begins his hunt for a 10th Halle title with a fine 6-3 6-4 victory over Aljaz Bedene.#GerryWeberOpen pic.twitter.com/1zOFxKigoz