Roger Federer ne disputera pas la semaine prochaine le tournoi ATP 500 de Dubaï. Il a décliné l'invitation des organisateurs émiratis.

«Son agent m'a informé que Roger entendait encore passer du temps en famille en Suisse, indique le directeur du tournoi Salah Tahlak. Il ne voulait pas prendre le moindre risque avant de défendre ses deux titres Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Mais il a manifesté la ferme volonté de disputer notre tournoi en 2019.»

Titré cette année à Melbourne et à Rotterdam, le nouveau no 1 mondial reviendra aux affaires le 5 mars à San Jose pour le «Match for Africa 5», qui l'opposera à Jack Sock, avant de s'aligner à Indian Wells. A la faveur de son succès à Rotterdam, Roger Federer aura l'assurance de conserver sa place de no 1 jusqu'aux trois coups du tournoi californien. (si/nxp)