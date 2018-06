Les femmes russes ne doivent pas coucher avec des supporteurs étrangers venus en Russie pour le Mondial-2018, au risque de devenir des mères célibataires, a averti mercredi une responsable parlementaire russe.

The head of the Russian parliament's family committee Tamara Pletneva warns Russian women against sleeping with foreign men at the World Cup. Leads to broken families, especially if the father is "of a different race". https://t.co/ceFdgfo8C4