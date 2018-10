L'Américain Ryan Lochte, sextuple champion olympique de natation et suspendu jusqu'en juillet 2019 pour violation de règles anti-dopage, suit un traitement pour vaincre une addiction à l'alcool, a annoncé son avocat à des médias. Jeff Ostrow a indiqué vendredi au site «TMZ», spécialisé dans l'information sur les célébrités, que Lochte suivait un traitement et qu'il espérait toujours se qualifier pour une cinquième participation aux Jeux Olympiques, à Tokyo en 2020.

«Ryan sait que vaincre cette maladie lui est maintenant indispensable pour éviter de prendre de mauvaises décisions à l'avenir, pour être le meilleur mari et père possible, et s'il veut atteindre son objectif de revenir à la domination dans les bassins pour ses cinquièmes JO à Tokyo en 2020», a déclaré l'avocat.

Ryan Lochte, 34 ans, 16 fois champion du monde de natation, a remporté au total 12 médailles olympiques. Sa décision de se soigner intervient après un incident survenu dans son hôtel jeudi en Californie, où la police est intervenue après que le nageur a essayé de s'introduire par effraction dans sa propre chambre.

Moins de 24 heures plus tard, il était impliqué dans un accident de voiture à Gainesville (Floride). Il a été convoqué pour «conduite imprudente», sans qu'il soit fait mention de consommation d'alcool dans le rapport de la police, selon «TMZ».

Ryan Lochte Causes Car Crash After Alcohol-Fueled Hotel Door Kicking Incident https://t.co/yaPImeIy0c — TMZ (@TMZ) 7 octobre 2018

Le nageur avait été suspendu 10 mois en 2016 pour son implication dans une rocambolesque affaire d'agression inventée durant les JO de Rio, lors d'une soirée arrosée. Lochte et ses coéquipiers Gunnar Bentz, Jack Conger et James Feigen avaient prétendu avoir été braqués par de faux policiers, alors qu'ils rentraient en taxi au village olympique. En réalité, ils avaient uriné sur les murs d'une station-service et arraché des affiches, avant de se quereller avec un vigile et avec leur chauffeur de taxi qui avaient appelé la police locale.

Le nageur américain purge actuellement une peine de 14 mois de suspension, jusqu'en juillet 2019, infligée par l'agence américaine antidopage pour violation des règles, après avoir reçu une perfusion intraveineuse. (afp/nxp)