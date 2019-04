Lors des Championnats du monde messieurs de Lethbridge (Can), la Suisse a complètement manqué son onzième et avant-dernier match. Vendredi après-midi, l’équipe du CC Genève s’est lourdement inclinée 10-3 face au Canada. Benoît Schwarz est complètement passé à travers du deuxième end. Ses deux pierres manquées ont permis aux Canadiens d’inscrire cinq points et de faire passer le score à 7-0. Après 20 minutes de jeu, la Suisse avait donc déjà perdu tout espoir de remporter la rencontre. Une partie qui a d’ailleurs été écourtée, Peter De Cruz et ses coéquipiers ont décidé d’arrêter les frais au terme du sixième end.

La Suisse reste à huit succès

La formation genevoise reste donc avec ses huit succès. Elle disputera sa dernière rencontre dans la nuit de vendredi à samedi (3h) face à la Chine. Au classement, la Suisse occupe toujours le deuxième rang, mais à égalité de points avec le Canada et le Japon.

Au terme des 12 matches du round robin, les deux meilleures équipes seront directement qualifiées pour les demi-finales (samedi dès 22h heure suisse), alors que les formations classées entre les troisième et sixième positions disputeront des quarts de finale (samedi dès 17h heure suisse), dont les vainqueurs rejoindront le dernier carré. (nxp)