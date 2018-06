Rangez le popcorn! Le choc entre Serena Williams et Maria Sharapova lundi après-midi n'aura pas lieu. L'Américaine a dû se résoudre à déclarer forfait à quelques minutes de son huitième de finale contre la Russe.

«Je ressens un problème au niveau pectoral. Malheureusement, cela a empiré. Je ne peux pas servir. Donc c'est difficile de jouer quand vous ne pouvez pas servir», a expliqué la joueuse au 23 titres en Grand Chelem dont trois à Roland-Garros (2002, 2013, 2015).

Serena Williams withdraws: "I unfortunately have been having some issues with my pec muscle and unfortunately it's been getting worse to the point where right now I can't actually serve. It's kind of hard to play when I can't physically serve" (referring to pectoral muscle)