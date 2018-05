Procédure contre l'OM

Au lendemain de la qualification de l'Olympique Marseille, l'UEFA a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du club. L'OM est poursuivi pour utilisation de feux d'artifice par ses supporters et jet de projectiles.



Le Red Bull Salzburg est poursuivi de son côté pour le comportement de ses joueurs et de son entraîneur à l'issue de la rencontre, envers l'arbitre Harald Lürzer, et pour l'envahissement du terrain par ses supporters.