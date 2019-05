Sion est une équipe de séries. Après être restés invaincus pendant cinq rencontres consécutives en Super League, les Sédunois se sont inclinés ce dimanche pour la troisième fois de suite.

Sans forcer, YB est venu s’imposer 0-4 à Tourbillon en ayant plié à l’affaire déjà à la pause. Les Valaisans ont connu une seule bonne période dans ce match, de la 25e à la 40e environ.

Christian Fassnacht a plombé cette embellie en marquant le 0-2 cinq minutes avant la pause. Avant cela, Bastien Toma (tête sur la barre transversale), Pajtim Kasami et une nouvelle fois Toma auraient pu égaliser. A 0-2, le match était terminé, d’autant qu’YB a marqué le 0-3 dès le retour des vestiaires.

Constantin au bord du terrain

Christian Constantin a choisi la 56e minute pour descendre près du terrain et vivre tout près des joueurs une demi-heure d’un intérêt très relatif. YB s’est arrêté de jouer et Sion ne pouvait pas en faire plus.

Les Valaisans sont tout simplement trop limités pour espérer faire mal à une équipe comme YB. Xamax y est pourtant parvenu il y a deux semaines, mais les Neuchâtelois avaient ce supplément d’âme qui fait défaut aux Sédunois actuellement.

L’équipe de Murat Yakin a de nouveau été très inquiétante en défense, et notamment dans l’axe où André Luis Neitzke traverse une passe très compliquée. Sion, même s’il a tiré trois fois sur le poteau, dont deux fois par Moussa Djitte (!), ne peut pas invoquer un manque de chance.

Voilà le FC Sion de nouveau en plein dans la lutte contre la relégation et désormais à portée de Neuchâtel Xamax FCS, qui est revenu à un point grâce à son succès à Thoune dans le même temps! Le derby romand aura lieu dans dix jours à Tourbillon (le mercredi 15 mai) et il vaudra très cher.

FC Sion 1909 – BSC Young Boys 1898 0-4 (0-2)

Tourbillon, 10’800 spectateurs.

Arbitre M. Jaccottet.

Buts: 6e Nsame 0-1, 40e Fassnacht 0-2, 50e Schick 0-3, 90e Hoarau 0-4.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Neitzke (58e Djitte), Ndoye, Morgado (58e Fortune); Toma (80e Baltazar), Zock, Grgic, Mveng; Kasami; Uldrikis. Entraîneur: Murat Yakin.

YB: Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, von Bergen, Benito; Schick (67e Lotomba), Sow (54e Garcia), Aebischer (75e Gaudino), Fassnacht; Hoarau, Nsame. Entraîneur: Gerardo Seoane.

Notes: Sion sans Kouassi (suspendu), Lenjani, Raphaël, Abdellaoui, Mitryushkin et Carlitos (blessés). YB sans Moumi Ngamaleu, Sulejmani et Camara (blessés), ni Krönig (suspendu). 27e, tête sur la barre transversale de Toma. 60e, tir sur le poteau de Djitte, 90e tête sur le poteau de Djitte.

Avertissements: 11e Aebischer (antijeu), 17e Grgic (jeu dur), 18e Neitzke (jeu dur), 81e Garcia (jeu dur)

