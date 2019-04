La belle série est terminée. Après trois victoires et deux nuls, le FC Sion s’est incliné vendredi à Tourbillon devant un stade quasiment plein (12'800 spectateurs).

Bâle a ouvert la marque sur sa première occasion du match, un corner de Luca Zuffi repris de la tête par Ricky van Wolfswinkel (32e, 0-1). Un but qui doit beaucoup à deux absences très étonnantes de la part de la défense valaisanne: tout d’abord celle d’André Luis Neitzke au marquage sur le buteur néerlandais, qui a eu tout le temps de placer son coup de tête, et ensuite celle de Bruno Morgado sur la ligne de but. Comment le latéral gauche a-t-il fait pour laisser passer ce ballon, alors qu’il était censé se trouver au poteau? La question est ouverte et les deux hommes passeront un sale moment en regardant ce but à la vidéo.

Les arrêts de Jonas Omlin

Sion est revenu sur le terrain en deuxième période avec de belles intentions offensives, en attaquant face à son fameux Gradin Nord. Une motivation de plus pour égaliser, ce qu’a cru faire Ermir Lenjani en reprenant un ballon avec son pied gauche magique dans les six mètres (58e). Hélas pour les Valaisans, Jonas Omlin a réussi un bel arrêt-réflexe. Le même portier a très bien sorti une frappe puissante de Bastien Toma (69e). Même histoire sur un tir enroulé de Pajtim Kasami (71e).

Les Valaisans ont intégralement dominé la deuxième période, Bâle ne faisant que subir, replié sur son but et tentant de frapper timidement en contre. Le FC Sion s’est créé les meilleurs occasions, même s’il a manqué de percussion et de précision dans le dernier geste. Et, comme toujours, c’est Bâle qui s’est imposé.

Les visiteurs ont bénéficié d’un penalty à la 85e pour une main de Christian Zock, expulsé de plus sur le coup (deuxième avertissement). Une fois de plus, Sion repartait battu de Tourbillon face au FCB. Et comme à chaque fois ou presque, le coup semblait jouable.

Le dernier but bâlois, un autogoal d’Anto Grgic dans les arrêts de jeu, est venu faire un peu plus mal aux Valaisans, mais ne change pas grand chose au final.

FC Sion 1909 – FC Bâle 1893 0-3 (0-1)

Tourbillon, 12’800 spectateurs.

Arbitre: M. Schnyder.

Buts: 32e van Wolfswinkel 0-1, 85e Zuffi, pen. 0-2, 90e Grgic, autogoal, 0-3.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Zock, Neitzke, Morgado; Toma, Grgic; Fortune (46e Baltazar), Kasami, Lenjani; Uldrikis (68e Adryan). Entraîneur: Murat Yakin.

Bâle: Omlin; Widmer, Cömert (53e Suchy), Zambrano, Petretta (46e Riveros); Frei, Xhaka; Kalulu (70e Okafor), Zuffi, Bua; van Wolfswinkel. Entraîneur: Marcel Koller.

Notes: Sion sans Kouassi (suspendu), ni Carlitos, Mitryushkin, Raphaël, Mveng et Ndoye (blessés). Bâle sans Ajeti (suspendu), ni Balanta, Antonio et Stocker (blessés).

Avertissements: 41e van Wolfswinkel (jeu dur), 48e Zock (jeu dur), 67e Grgic (jeu dur), 82e Baltazar (jeu dur), 84e Zock (faute de main), 90e Adryan (réclamation).

Expulsion: 84e Zock (deuxième avertissement).

