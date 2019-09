Le premier à mettre la pression? Le premier à obtenir un coup de coin? Le premier à marquer? Le même: ce Stade-Lausanne-Ouchy qui, sur la pelouse d’une des grosses cylindrées de la deuxième division, a immédiatement montré qu’il n’était pas là pour ne jouer que les utilités.

Bien au contraire: dès la 24e seconde, Eleouet, propulsé à la pointe de l’attaque du SLO, s’en va d’un long run qu’il ne termine que dans les jambes d’Ammeter. Un p’tit coup de réveil pour une défense argovienne qui va bientôt flancher: sur la gauche, Le Pogam obtient un corner, c’est Parapar qui le frappe et qui trouve, parfait, Danner à la parade.

On joue depuis quatre minutes et le «petit» présumé mène sur le terrain du grand. Jusqu’à la demi-heure, ce sont d’ailleurs les Vaudois qui vont garder le contrôle du jeu, pressant le plus haut possible. Mais Aarau a des atouts, et on ne parle pas seulement de Serey Dié, fraîchement arrivé. A la 35e, sur son second coup de coin, l’équipe argovienne va égaliser, Schindelholz reprenant de la tête l’envoi de Neumayr. On en restera là jusqu’à la pause, même si Ammeter a dû se détendre à la 38e pour dévier un centre-tir de Laugeois.

La seconde mi-temps allait encore gagner en intensité, parce qu’Aarau donnait un premier signal en renforçant son attaque et, surtout, parce que le SLO a continué à présenter le jeu qui est le sien. Une-deux Danner-Laugeois (48e), Laugeois encore à la 51e sur un superbe travail de Ndongo, Eleuouet en solitaire (58e), il y avait des idées. Et des actes, comme cet arrêt certainement décisif de Barroca sur Alounga (73e) et ces deux dernières actions (87e et arrêts de jeu, grâce à Gazzetta) qui disent que Stade-Lausanne-Ouchy aurait pu ramener encore plus du Brügglifeld.

Aarau – Stade Lausanne Ouchy 1-1 (1-1)

Brügglifeld. 2656 spectateurs. Arbitre: M. Jancevski.

Buts: 4e Danner 0-1, 35e Schindelholz 1-1. Aarau: Ammeter; Giger, Leo, Schindelholz, Mehidic (46e Rossini); Zverotic, Serey Dié; Thiesson, Neumayr (74e Pepsi), Misic (87e Spadanuda); Maierhofer (64e Alounga). Entraîneur: Rahmen. Stade-Lausanne-Ouchy: Barroca; Danner, Manière, Mfuyi, Le Pogam; Laugeois, Gaillard; Parapar (78e Iseni), Perrier (71e Dalvand), Ndongo; Eleouet (61e Gazzetta). Entraîneur: Binotto.

Notes: Aarau sans Balaj, Corradi, Jäckle, Peralta et M. Schneuwly (blessés); Stade Lausanne Ouchy sans Amdouni (suspendu), Delley, Lahiouel, Mutombo, Oussou et Tavares (blessés).

Avertissements: 15e Maierhofer (jeu dur), 43e Laugeois (antijeu), 83e Le Pogam (réclamations), 85e Serey Dié (jeu dur).

Coups de coin: 4-8 (2-2).