C'est bien parti pour Stan Wawrinka à Tokyo. Le Vaudois a pris la mesure de l'Américain Taylor Fritz mardi matin, vaincu en deux sets 6-3 6-4. Impérial derrière sa première balle de service, l'ex-No 3 mondial - désormais 74e - s'est montré très solide pour venir à bout du matricule 60 à l’ATP, qu'il avait battu déjà pour leur seul affrontement en carrière, à Wimbledon en 2016. Le triple vainqueur en Grand Chelem, sorti au 3e tour du dernier US Open par Milos Raonic, reste sur un superbe parcours (demi-finale) en Russie, à Saint-Pétersbourg. Il affrontera en 8es de finale l’espoir canadien Denis Shapovalov (ATP 31).

2015 champion @stanwawrinka is off to a flying start at #rakutenopen.



???????? ????



He defeats Taylor Fritz 6-3 6-4 to set round two clash with Denis Shapovalov. pic.twitter.com/oH615h4cxl