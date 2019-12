Cette semaine est celle du Concours hippique international de Genève et c’est pour moi toujours l’une des semaines les plus attendues et intenses de l’année. J’ai vécu tant de moments extraordinaires et uniques à Palexpo, je m’y sens tellement comme à la maison et en même temps, je me mets toujours un maximum de pression, car je veux y réussir de grandes choses et ne pas décevoir les attentes de mes supporters, plus chaleureux et démonstratifs que nulle part ailleurs.

Monter là-bas très jeune, à 16 ans, a été magnifique. J’ai connu des succès dans de petites épreuves, mais pour moi, ce qui a toujours compté, ce sont les grosses. À cet âge-là, je n’avais pas le droit de les faire et, de toute façon, je n’avais pas le niveau, mes chevaux non plus. Mais je voulais vivre un jour ce que ces cavaliers vivaient. J’ai beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau et pouvoir moi aussi goûter à ces moments-là. Genève m’a vraiment motivé à le faire, a été une source d’inspiration.

Je n’osais pas imaginer que j’arriverais à gagner un jour ces grosses épreuves. Et pourtant, il y a eu le Grand Prix du vendredi, en 2004, le Grand Prix Coupe du monde, en 2006 la première fois, le Défi des Champions et la finale du Top 10, en 2010 et l’an passé encore, avec Alamo. Et encore deux Grands Prix du dimanche avec Nino des Buissonnets, dix grosses victoires au total. Et tant d’autres moments marquants, comme les adieux de Jalisca Solier et de Nino.

Ce qui est tellement beau à Genève, c’est que le concours a une âme, il n’est pas à acheter. Les cavaliers qui sont là y sont car ils sont les meilleurs. On vit toujours du grand sport. Chacun rêve d’entrer sur cette piste en tant que vainqueur. Quand je pense à Genève, je me dis que c’est pour un concours comme celui-ci que je fais cette activité. C’est le sport pur, organisé par des gens purs et simples, avec des bénévoles incroyables. Genève est l’un des rares concours où le cheval et ce qui va avec, à commencer par les grooms, si importants, sont au centre de l’attention. Le bien-être, le cheval et le sport y sont prioritaires, l’argent et les paillettes passent au second plan.

C’est pour moi un tel bonheur et une telle intensité, quand approche le CHI Genève, que je suis sur un nuage… En rentrant de Lyon, début novembre, je suis passé sous Palexpo, et j’avais déjà des lumières dans les yeux. Et quand j’arrive au CHI, j’entre un peu au paradis, et j’ai chaque fois ce sentiment, je ne m’en lasse jamais.

Après, si Genève ne se passe pas bien, ce qui est forcément déjà arrivé quelques fois, c’est très dur pour moi. Une quatrième place dans le Top 10, une cinquième dans le Grand Prix, et j’ai l’impression d’avoir loupé mon concours. J’espère toujours qu’avec l’âge j’arriverai à oublier les défaites un peu plus facilement, mais ce n’est pas vraiment le cas… surtout pas ici, où je me sens attendu par le public.

Steve Guerdat

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Nico Hischier, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.