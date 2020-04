Comme tout le monde, on a dû adopter une nouvelle vie suite aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Mon dernier concours, c’était le 7 mars, en Espagne. Le week-end suivant, je devais participer aux Dutch Masters. J’étais sur la route de l’aéroport quand on m’a annoncé l’annulation. Mes chevaux «Bianca» et «Venard» voyageaient avec ceux de Martin (Fuchs) et ils étaient déjà en Hollande, mais cette décision s’imposait. Pour la santé des gens. Et je n’aurais de toute manière eu aucun plaisir à aller concourir devant des tribunes vides, ça n’avait aucun sens.

Depuis, j’ai la chance de pouvoir monter mes chevaux tous les jours. Je continue à faire ce que j’aime et je suis mon programme habituel à la maison, sept jours sur sept, et non plus deux ou trois, entre deux concours. Je suis en plein air et par rapport à ceux qui sont entre quatre murs ou qui souffrent, je suis privilégié. Je monte comme d’habitude de 7 à 16 heures et après je fais d’autres choses, je suis paysan et jardinier. Je m’occupe du gazon, des travaux, on améliore des choses à l’écurie, au manège, il y a toujours des choses à bricoler.

Mes chevaux sont tous à l’entraînement, ils ont eu une longue pause cet hiver. On les monte tous les jours, un jour sur deux en balade, à la forêt, un autre à l’entraînement. On ressautera bientôt, mais sur des petits tours. Les concours, c’est pour plus tard. Probablement pas avant l’été. Si les gens respectent bien les mesures et restent entre eux, ça ira plus vite, mais les concours ne pourront pas recommencer du jour au lendemain, surtout les internationaux. Ce sont de grosses organisations, avec des infrastructures importantes, et les sponsors auront d’autres priorités, ils devront d’abord assurer l’avenir de leurs employés, on viendra après. C’est logique.

S’il n’y avait pas des drames, des décès, et pour beaucoup d’entre nous le souci des comptes, des salaires, je dirais que cette période est plutôt agréable, car on est à la maison, sans stress, on se ressource et on réfléchit à plein de choses. J’ai une équipe de qualité, soudée, et je préfère garder tout le monde. Heureusement que j’ai fait une bonne année 2019 et un super début de saison, je me suis donné un peu de sécurité, on va se débrouiller. Les gens imaginent toujours les sommes que l’on peut gagner, mais pas tous les frais qui vont avec, nos chevaux, nos infrastructures, dix employés. On doit gagner beaucoup de Grands Prix pour payer tout ça!

Mi-avril, je devais défendre à Las Vegas la Coupe du monde gagnée l’an passé. Ce sera pour l’année prochaine, et les JO aussi. On a préparé nos chevaux pour ça depuis longtemps, mais l’essentiel, c’est la vie, la santé, alors on accepte. J’espérais que les JO puissent être replanifiés en automne, où le climat serait meilleur pour les athlètes. On verra si c’est le printemps prochain ou l’été. De toute façon, je dois accepter ce qui sera décidé, respecter les choix faits et voilà. Savoir s’adapter, c’est une qualité qu’un sportif doit avoir.

Et encore une fois, les conséquences pour notre santé dépassent de loin le sport. Cette épidémie a déjà fait bouger l’échelle des valeurs et des priorités. Elle touche tout le monde et même les pays forts économiquement. Il s’agira de repartir sur de meilleures bases, ensemble, unis. Il y a d’autres choses dans la vie que la course à l’argent, des valeurs à défendre, et il y a du reste de bien jolies petites histoires de solidarité autour de chacun de nous ces temps-ci. Les gens pensent aux autres, c’est moins la course effrénée et ça fait du bien.

Steve Guerdat

