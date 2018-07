Le coureur de la formation Groupama-FDJ a rapidement fait partie d’un groupe de huit coureurs, puis il est parti en solitaire dans l’avant-dernier tour pour décrocher son premier maillot rouge à croix blanche.

Jusque-là, Steve Morabito était monté à trois reprises sur le podium de la course en ligne des Championnats de Suisse, mais jamais sur la plus haute. Absent sur les routes du Tour de France (7 au 29 juillet), il pourrait en revanche porter cette tunique lors de la prochaine Vuelta. Patrick Schelling a pris la deuxième place, devant le premier coureur BMC, Michael Schär. Chez les dames, c’est la spécialiste de VTT Jolanda Neff qui s’était imposée quelques heures plus tôt. (nxp)