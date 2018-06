«Je suis très content du résultat. En revanche, notre performance d'ensemble ne m'a pas pleinement satisfait.» Vladimir Petkovic ne voulait voir que le verre à moitié plein après ce 1-1 en Espagne.

«Nous aurions pu mieux faire, poursuit le »Mister«. Il est vrai que les multiples changements opérés par les deux équipes n'ont pas facilité ls »fluidité« de cette rencontre. Nous avons bien joué pendant une heure. L'équipe a su rester compacte. Elle a su également porter le danger et je vous assure que cela n'est pas simple face à un adversaire de cette trempe.»

Vladimir Petkovic regrette que ses joueurs se soient retrouvés aussi sur la défensive en fin de match. «Nous n'étions que dans la réaction, plus dans l'action. Mais je dois dire aussi que cela n'est pas surprenant dans la mesure où nous sommes encore loin du compte sur le plan physique. Nous avons encore deux semaines pour être d'attaque en Russie. Une fois que nous serons physiquement prêts, nous aurons plus de volume de jeu, nous pourrons faire plus de courses.»

«Nous sommes capables de tenir le choc»

Vladimir Petkovic se félicite bien sûr de la portée du résultat contre l'un des grands favoris de la Coupe du monde. «Ce résultat est important, lâche-t-il. Nous pouvons dire désormais que nous sommes capables de tenir le choc contre une telle équipe. Mais ce résultat, il convient également de l'évaluer à sa juste mesure. Cela reste un match amical contre un adversaire qui était privé de joueurs importants. Mais nous avons démontré ce soir une attitude positive qui j'espère nous portera aussi en Russie.»

Vladimir Petkovic a enfin précise que Granit Xhaka sera en mesure de reprendre l'entraînement pleinement dès mardi. «Granit jouera vendredi à Lugano contre le Japon», assure le sélectionneur. (ats/nxp)