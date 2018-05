Ce dimanche soir, la Suisse affronte à nouveau un ténor du hockey mondial avec un duel très attendu contre la Suède. Après leur défaite samedi contre la Russie, les hommes de Patrick Fischer devront se surpasser pour venir à bout d'une nation qui ne leur réussit pas lors des grands rendez-vous.

La dernière victoire helvétique devant le Tre Kronor remonte à 2013 et un succès en poule. La Suisse s'était ensuite inclinée en finale du Championnat du monde à Stockholm. Pourquoi pas un bis repetita?

Mais la Suisse pourra compter sur le renfort de Roman Josi et Kevin Fiala. Les deux joueurs sont arrivés dimanche matin à Copenhague en provenance de Nashville. Les deux inscriptions font que l'équipe est désormais complète et que Patrick Fischer a utilisé ses 22 places à disposition. On ne sait pas encore sur quelles lignes joueront les deux renforts. Tout ce que la fédération a communiqué c'est qu'il y aura 13 attaquants et 7 défenseurs.

Dans les autres rencontre de ce championnat du monde au Danemark, la République tchèque a repris ses distances par rapport à la Suisse. Les Tchèques ont écrasé la France 6-0 pour presque s'assurer une place dans le top 3 du groupe A. Les Français peuvent maintenant se tourner vers leur ultime match contre la Suisse mardi à 12h15.

Comme la Slovaquie doit encore affronter la Biélorussie, reléguée, les Slovaques ont de très bonnes chances de passer à onze points en admettant qu'ils perdent lundi devant la Russie. Avec ses neuf points, la Suisse sait qu'elle devra battre la France pour se donner le maximum de chances d'accéder aux quarts de finale.

Dans le groupe B, les Etats-Unis ont ridiculisé la Norvège 9-3. Patrick Kane a montré la voie en inscrivant les deux premiers buts de sa formation. Les Américains sont certains de terminer premiers ou deuxièmes de leur groupe.

