Thabo Sefolosha a sauvé la vie d'une femme lors d'un rafting en rivière, révèle le Salt Lake City Tribune. L'incident s'est produit le mois dernier.

La nouvelle recrue du Utah Jazz était en famille avec sa femme Bertille et ses deux filles Lesedi et Naledi sur la Provo River. Sur une autre embarcation, une femme est tombée à l'eau et a perdu son gilet de sauvetage. Le Vaudois a pu l'aider à remonter sur la barque.

«Il m'a sauvé la vie, assure Lori Clark qui a révélé cet incident sur les réseaux sociaux. Je me réjouis désormais de suivre les matches du Jazz qui possède un joueur prêt à aider n'importe qui. J'ai eu de la chance qu'il soit là. Je remercie Dieu tous les jours pour avoir rencontré Thabo Sefolosha.»

“He really did save my life that day,” woman says after @UtahJazz's Thabo Sefolosha rescued her from Provo Riverhttps://t.co/okob03pDmc pic.twitter.com/kCExokgDlu