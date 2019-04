Il ne reste que 1000 billets en vente pour Xamax-YB, lundi à la Maladière, tous en secteur neuchâtelois! Largement plus de 10'000 tickets ont déjà été vendus pour ce choc, les supporters bernois ayant à l'origine ciblé cette rencontre comme pouvant potentiellement être celle du titre. Mais le FC Bâle et ses contre-performances sont passés par là, «obligeant» YB à être sacré plus tôt! Pas grave, les responsables de Neuchâtel Xamax FCS ont le sourire en pensant à la recette de ce lundi de Pâques, puisque l'affluence sera quasiment triplée par rapport à un match normal. La capacité totale de la Maladière est fixée à 12'000 spectateurs.

Trois jours plus tôt, le FC Sion espère atteindre ce chiffre, voire même faire mieux. Tourbillon peut accueillir 14'000 personnes et cette barre ne sera pas atteinte, mais le club valaisan espère bien taper largement au delà de 10'000. Ainsi, une opération «plein stade» a été lancée pour accompagner Murat Yakin et ses joueurs vers une sixième rencontre sans défaite. Les prix vont de 10 à 30 francs selon les secteurs, ce qui est évidemment très abordable. Mieux, les personnes ayant déjà acquis un sésame au prix standard avant le lancement de cette opération pourront bénéficier d’un billet offert sur présentation du premier au secrétariat du club ou à la caisse principale du stade vendredi.

Par cette opération, le FC Sion souhaite également remercier les supporters qui n’ont pu assister qu’à une heure de jeu lors du match interrompu face à Grasshopper le 16 mars dernier.

Alors, qui fera mieux? Xamax ou Sion? Réponse ce week-end! (nxp)