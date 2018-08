Enfin! Après plusieurs mois d’attente, j’ai pu rejouer un match officiel. Mon objectif maintenant est d’arriver à 100% de mes moyens le plus vite possible pour aider le FC Sion du mieux que je peux. Je découvre un nouveau pays, un nouvel environnement, un nouveau club. Ce défi est très excitant.

Ce qui me plaît ici, c’est que le groupe est très jeune. J’ai 30 ans et j’ai envie d’apporter mon expérience à ces gamins. Je me rappelle très bien à leur âge le choc que cela avait représenté de tout quitter. J’avais 16 ans et demi et je jouais à Bastia. Arsenal m’avait repéré, j’y avais signé et j’avais changé de dimension du jour au lendemain, avec un salaire qui avait logiquement pris l’ascenseur.

Je n'avais même pas compris ce que Bergkamp me disait

En arrivant, dans le vestiaire j’avais vu Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Sol Campbell… J’étais encore un gamin, ces joueurs étaient pour moi des stars que je voyais à la télévision et là, j’étais l’un d’entre eux. Je ne comprenais pas un mot d’anglais. Pas un! Bergkamp était venu me souhaiter la bienvenue, je n’avais même pas compris ce qu’il me disait… Et puis on était allés sur le terrain. Je me rappelle très bien mon tout premier ballon, je l’avais contrôlé comme je l’avais appris et là Arsène Wenger m’a dit: «C’est quoi ce contrôle? Tu es à Arsenal, là!» J’étais pétrifié, je ne comprenais pas, il me semblait que mon geste était bon. Des années plus tard, Arsène m’a demandé: «Tu vois comment tu contrôles le ballon maintenant? Tu te rappelles ton tout premier entraînement? Tu vois la différence?» Et comment que je m’en rappelais!

Je me souviens aussi de la première fois que je suis allé dans un supermarché. Dans ma famille, quand on fait les courses, c’est pour un mois. J’avais fait la même chose, mais le problème, c’est que j’étais tout seul et qu’en Angleterre tout est périmé après deux ou trois jours!

Je suis aussi passé par des moments plus compliqués, le football n’est pas toujours simple, mais je me suis accroché, je n’ai jamais renoncé. Mon rêve, c’était d’être footballeur professionnel, et j’y suis arrivé. Moi, le gamin, parmi les derniers de 27 frères et sœurs, j’ai joué au Barça avec Leo Messi, j’ai passé plusieurs années en Premier League. Mais ça, ce sera pour une autre chronique que je me réjouis d’écrire dans ces colonnes. D’ici là, portez-vous bien et hop Sion! (nxp)