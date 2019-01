Ce sera la fête devant les autorités péruviennes, mais aussi fédératives, le tout récent élu président de la F.I.M., la Fédération internationale de motocyclisme, le Portugais Jorge Viegas, ayant notamment fait le déplacement. La première étape est prévue lundi, entre Lima et Pisco, une sorte de mise en bouche de 331 kilomètres (84 km de spéciale, contre le chronomètre) pour cette édition qui se déroulera en grande partie dans le sable.

Trois Romands sont au départ. L’architecte genevois Rémy Vauthier est le seul engagé sur quatre roues, avec son buggy Optimus matricule 363: «Je m’attendais un peu à un accueil 'flûte de pan et bonnets colorés avec pompons jusqu’aux oreilles', mais Lima ressemble désormais à beaucoup d’autres métropoles. Il faut dire que la capitale du Pérou compte à elle seule plus d’habitants que notre pays. Nous sommes 126 inscrits dans la catégorie 'voitures' et tous les pros – Loeb, Peterhansel, Sainz, Desprès, Gordon, Al Attiyah – sont présents. Cinq Peugeot, 10 Minis, une quinzaine de Toyota Overdrive: le plateau est plus relevé que jamais. Antoine Morel, le constructeur des Optimus, m’a fait une petite surprise en le peignant de la couleur jaune nacrée du 35e anniversaire de Lamborghini, histoire de me rappeler des souvenirs de l’époque des circuits. Jamais encore il n’avait conçu un véhicule aussi beau et aussi performant, je vais donc tout faire pour en être digne.»

Autre Genevois, l’instituteur du Collège de Cressy, Hugo Lopes (KTM No 62) a été le premier à quitter la Suisse, au lendemain de Noël: «Pour me reposer et tenter de m’acclimater à l’altitude. Ces derniers jours de calme m’ont fait du bien, les contrôles techniques et administratifs, vendredi, se sont bien déroulés: je me réjouis du grand jour, ce lundi 7 janvier 2019», explique Hugo.

Egalement pilote d’une KTM Replica (No 74), le Vaudois d’adoption Nicolas Brabeck-Letmathe, prendra son quatrième départ dans l’épreuve reine de la discipline. Il présente sa structure d’accompagnement dans un décor que lui connaît parfaitement (il est né au Chili).

