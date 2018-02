Le spectre de la relégation s'est brutalement matérialisé au-dessus de Tourbillon, où le FC Sion s'est incliné 3-1 face aux Grasshoppers pour sa rentrée. Cette 20e journée de Super League a viré au cauchemar pour les Valaisans.

Car il n'est pas ici question que de la défaite de la lanterne rouge, mais aussi de la victoire des... quatre équipes qui précédaient les Sédunois au classement (Lucerne samedi, Thoune, Lugano et, donc, GC dimanche)! La formation de Gabri accuse désormais six points de retard sur la barre.

Attaque insuffisante

La préparation hivernale n'a pas fondamentalement changé la donne: la production offensive de Sion est insuffisante, le milieu de terrain incapable d'accélérer la manoeuvre et l'organisation défensive toujours aussi fragile. En expert du jeu de contre, Murat Yakin, l'entraîneur de GC, s'est régalé.

Les Sauterelles ont ouvert la marque par Lavanchy à la 32e, ont doublé la mise par Bajrami - grâce à une vilaine bourde de Fickentscher - à la 39e et ont assuré le coup, sur penalty, par Basic à la 78e.

Début de match encourageant

Sion, qui avait pourtant connu une entame de match encourageante - deux occasions franches pour Mboyo et Schneuwly -, avait entretenu l'espoir par Adryan, entré à la pause et buteur sur son premier ballon, à la réception d'un centre de Dimarco (46e).

Mais ce ne fut qu'une étincelle, insuffisante pour véritablement allumer la flamme d'un groupe, même regonflé par des anciens du GIGN dans les Cévennes. Bien sûr, le résultat - à défaut du constat de carence - aurait été tout autre si le tir lointain de Mveng avait trouvé autre chose que la transversale de Lindner cinq minutes avant le troisième but de GC...

Gabri: «Toujours la même histoire»

Gabri était un entraîneur très déçu, dimanche. «Il faut mieux nous rendre compte de notre situation !», tonne le Catalan. «C'est toujours la même histoire...», se plaint le coach sédunois. «On est dans le match et puis on provoque un penalty. Le sixième ou le septième en huit matches. Nous commettons toujours, toujours les mêmes erreurs», tempête un Gabri qui fait également référence au premier but des Sauterelles - conséquence de bévues défensives - et au deuxième - une copie presque conforme d'une réussite concédée durant l'automne à Thoune, la bourde du portier Fickentscher en plus -.

«L'équipe est très jeune et elle se trompe, poursuit l'entraîneur. Mais il n'y a que le travail pour nous sortir de là. Travailler et encore travailler.» Bâle battu

L'autre gros couac du week-end a eu lieu sur les bords de la Birse, où le FC Bâle a courbé l'échine 1-0 devant Lugano. C'est Gerndt qui a plongé le Parc Saint-Jacques dans le désarroi à la 6e, alors qu'Elyounoussi a raté un penalty juste avant la demi-heure de jeu. Le FCB est ainsi à cinq points du leader Young Boys, facile tombeur de Saint-Gall samedi (2-0).

Le FC Thoune a lui aussi gagné contre le FC Zurich, mais s'est fait un peu peur. Il a tout d'abord mené 3-0 (Sorgic, Costanzo et Spielmann) puis a vu le FCZ revenir dangereusement (Winter et Odey) avant de reprendre ses aises à la 84e (Costanzo encore).

Le LS recule

Ces succès des mauvais élèves n'ont pas fait que le malheur de Sion mais aussi, certes dans une moindre mesure, de Lausanne-Sport. Les Vaudois, pour leur première sortie officielle sous la direction de la société Ineos, avaient mordu la poussière à Lucerne (2-1) samedi, payant le prix fort pour une entame de partie hésitante.

Le LS - pour qui Enzo Zidane a fait ses débuts en deuxième mi-temps - a reculé à la sixième place du classement, à égalité avec le septième Lugano, avec deux points de plus seulement que le neuvième Lucerne. (ats/nxp)